وفد من المجلس المذهبي الدرزي يجول على مرجعيات روحية في الطائفة

زار وفد من لجنة التواصل والعلاقات العامة في ​المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز​ عدداً من المرجعيات الروحية ومشايخ الطائفة، حيث كانت جولة أفق في عمل المجلس المذهبي ولجانه المختلفة وبحث في شؤون الطائفة والوطن. وضمّ الوفد رئيس اللجنة ​اللواء​ المتقاعد ​شوقي المصري​، وأعضاء اللجنة، الشيخ فادي العطار، والشيخ شاهين هاني، والدكتور زهير عمر، واﻷساتذة علي فايق، ورمزي جماز، وعصام حيدر، ونادر فخر.

واستهل الوفد الجولة بلقاء فضيلة الشيخ أبو يوسف أمين الصايغ، ثم فضيلة الشيخ أبو سليمان حسيب الصايغ، فالشيخ أبو سعيد أنور الصايغ، والشيخ أبو محمود سليمان عبد الخالق بحضور عدد من مشايخ مجدلبعنا، وختامها في خلوة بلدة بدغان بلقاء الشيخ أبو فارس ​مروان فياض​. وخلال اللقاءات شرح وفد لجنة التواصل للمرجعيات الدينية والمشايخ "واقع المجلس المذهبي لناحية المهام التي يتولاها والملفات التي يعالجها وتلك التي يعكف على العمل عليها، إن لناحية الأوقاف أو لجهة الأمور الدينية والثقافية والاجتماعية والمساعدات التي يقدمها". واستمع الوفد كذلك إلى آراء المشايخ الأفاضل وتوجيهاتهم، وتم التأكيد على "استمرار التواصل لما فيه خير ابناء الطائفة جميعاً وتحصين مؤسساتها وضمان تحقيق التقدم المطلوب".