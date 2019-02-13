توقيف 3 أشخاص لقيامهم بعمليات سرقة في عدد من المناطق

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه نشر مؤخراً أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة شخص أثناء تنفيذه وآخرين إحدى ​السرقات​ في محلة الجديدة، مهدداً البائع بواسطة سكين شفرة "كاتر" على عنقه. نتيجةً للتحريات والاستقصاءات والمتابعة، وبناءً على معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت المفرزة المذكورة من تحديد مكان إقامته، فقامت قوة ب​مداهمة​ منزله في محلة ​عين الرمانة​، وتوقيفه بتاريخ 10/2/2019، ويدعى: _ ح. س. (مواليد عام ۱۹۹۱ لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات سرقة من داخل محال تجارية في مناطق: ​المكلس​ و​جونية​ والنقّاش و"كارفور" – ​الحازمية​، وذلك بالاشتراك مع كل من: - ج. هـ. (مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني) - ع. ق. (مواليد عام 1975، لبنانية) بنتيجة المتابعة، تم توقيفهما في محلة تحويطة ​فرن الشباك​، وضُبط مع: _ ج. هـ. دراجة آلية من دون أوراق ثبوتية، وتبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم ​مخدرات​، كما تبيّن أن جميعهم من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب ومخدرات.

لذلك تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهم بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرفوا إليهم، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في ثكنة الرائد الشهيد بيار غاوي – فرن الشبّاك، أو الاتصال على الرقم: 292923/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.