بلجيكا بلا رحلات جوية لمدة 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (بي بي سي)

ألغيت كل الرحلات الجوية المتجهة من وإلى بلجيكا بسبب إضراب العاملين في قطاع المواصلات لمدة 24 ساعة.

ومن المفترض أن ينتهي الإضراب في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ويطالب العاملون بزيادة في الأجور والمعاش إلى مستوى معقول، حسب بيان النقابات.

وسيؤثر الإضراب على حركة القطارات والحفلات والموانئ في البلاد.