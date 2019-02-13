ضبط مركزي جراحة وأشعة ومعملي تحاليل غير مرخصين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: شنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز أهناسيا غرب المحافظة؛ لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وتمكنت الحملة التي قادها الدكتور محمد عبد القادر، من ضبط مركزين للجراحة غير مرخصين وتفتقر لأدنى اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما تم ضبط مركز أشعة ومعملي تحاليل فضلاً عن ٣ عيادات خاصة للنيابة بدون ترخيص. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق تلك المنشآت، وحُررت المحاضر اللازمة.

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