مصرع وإصابة عدد من الأشخاص فى حادث تدافع بنيجيريا

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حادث تدافع بنيجيرياوكالات :
أعلن مسئولون نيجيريون مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، إثر وقوع حادث تدافع خلال الحملة الانتخابية للرئيس محمد بخاري، وذلك في استاد رياضي بمدينة (بورت هاركورت) جنوبي البلاد، وفقًا لوكالةانباء الشرق الاوسط.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع عقب قيام المواطنين بالتدافع على بوابة
ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في نيجيريا يوم السبت المقبل، إذ يسعى بخاري للفوز بفترة رئاسة ثانية.
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