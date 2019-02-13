مصرع وإصابة عدد من الأشخاص فى حادث تدافع بنيجيريا

حادث تدافع بنيجيريا

وكالات :

أعلن مسئولون نيجيريون مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، إثر وقوع حادث تدافع خلال الحملة الانتخابية للرئيس محمد بخاري، وذلك في استاد رياضي بمدينة (بورت هاركورت) جنوبي البلاد، وفقًا لوكالة

انباء الشرق الاوسط.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع عقب قيام المواطنين بالتدافع على بوابةاستاد (أدوكيي أميسيماكا) عقب إلقاء الرئيس النيجيري خطابه، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في نيجيريا يوم السبت المقبل، إذ يسعى بخاري للفوز بفترة رئاسة ثانية.