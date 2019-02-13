السودان.. غليان ليلي في الخرطوم وموعد لمسيرة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 فبراير 2019 10:09 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شهدت العاصمة الخرطوم الثلاثاء حملة اعتقالات طالت عدداً من المهنيين الذين تظاهروا أمام مراكز عملهم أو نقاباتهم ككوادر طبية وأساتذة من جامعة #الخرطوم وآخرين إعلاميين تم الإفراج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم.

وكان أطباء مستشفى مدني العام بولاية الجزيرة وسط السودان هددوا بالتوقف عن العمل مساء الثلاثاء ما لم تطلق السلطات الأمنية في الولاية سراح اثنين من زملائهم الأطباء، كانا قد اعتقلا عقب الوقفة الاحتجاجية داخل المستشفى ظهر الثلاثاء.

إلى ذلك، أفاد نشطاء سودانيون أن ساعات الليل لم تكن هادئة، إذ نشرت السلطات عناصر من قوات الأمن قرب جامعة الخرطوم واعتقلت 14 أستاذا جامعيا ومحاضراً كانوا يعتزمون المشاركة في وقفة احتجاجية.

مؤتمر صحفي اليوم ودعوة جديدة

وكان #تجمع_المهنيين_السودانيين، وهو “تجمع نقابي غير رسمي”، دعا الفئات المهنية لتنفيذ وقفات احتجاجية الثلاثاء، داخل مقارها، ضمن خطط التجمع للضغط على الحكومة في الخرطوم.

إلى ذلك، أعلن التجمع عن عقده مؤتمراً صحافياً الأربعاء في مقر حزب الأمة، مجدداً الدعوة إلى مسيرة جديدة الخميس.

وقال في بيان نشر ليل الثلاثاء الأربعاء: “نؤمن على قيام مؤتمرنا الصحفي بدار حزب الأمة، ونؤكد حضورنا جميعاً في موكب الخميس وفاءً لضحايا الحروب والانتهاكات يوم الخميس الواحدة ظهرا بتوقيت الثورة في موكب السوق العربي ومواكب المدن بالداخل والخارج.”

يذكر أن التظاهرات كانت انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجاً على الأوضاع المعيشية واعتراضاً على رفع سعر الخبز 3 أضعاف، إلا أنها تحولت إلى مطالب سياسية برحيل النظام والحكومة، في حين أكد الرئيس السوداني أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، كما شدد الجيش مراراً أنه لن يسمح بانزلاق البلاد إلى الفوضى.

المصدر:- العربية.نت