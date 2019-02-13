كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: إلغاء 2500 رحلة جوية بسبب عاصفة شتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت سلطات المطارات الأمريكية أكثر من 2500 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بسبب عاصفة شتوية تضرب شمال شرق والغرب الأوسط للبلاد.

وذكر موقع "فلايت وير" المعني برص الرحلات الجوية، أنه تم إلغاء ألفين و512 رحلة، وتأجيل 5 آلاف و186 رحلة.

وبدأت العاصفة تؤثر على الرحلات الجوية أول أمس الإثنين عندما أعلن إلغاء 1142 رحلة وتأجيل 5828 رحلة أخرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية أن العاصفة الشتوية القوية ضربت شمال شرق والغرب الأوسط للولايات المتحدة متسببة في تراكم ثلوج كثيفة وهطول أمطار وفيضانات.