كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو ليس لديه خطط لنشر أنظمة جديدة مزودة بأسلحة نووية في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت نائب الأمين العام لحلف الناتو، روز جوتمولر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "سود دويتشة تسايتونج"، إنه ليس لدى الحلف خطط لنشر أنظمة أرضية جديدة مزودة بأسلحة نووية في أوروبا، حتى بعد إنهاء معاهدة الصواريخ النووية.

وأضافت "جوتمولر"، تعليقًا على ما يمكن أن يفسر إنهاء المعاهدة: "سنناقش الآن كيفية الرد على الصواريخ الروسية الجديدة. وفي الوقت نفسه ليست لدينا خطط لنشر أنظمة برية جديدة مزودة بأسلحة نووية في أوروبا."

وأكدت، أن باب المفاوضات لا يزال مفتوحًا، وواشنطن لا تزال على استعداد للحفاظ على المعاهدة إذا دمرت روسيا صاروخ 9M729 .

وجاء البيان، بعد قليل من تصريح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن التحالف يعد خطوات في حالة انتهاء معاهدة الصورايخ النووية متوسطة المدى، مضيفًا أنه لا يريد سباق تسلح جديدًا.