كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هايتي: هروب 78 سجينا أثناء تظاهرات مناهضة للرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة في هايتي، أن جميع نزلاء أحد السجون تمكنوا من الفرار أمس الثلاثاء أثناء تظاهرات مناهضة لرئيس البلاد جوفينيل مويز تخللتها أحداث عنف.

وذكر شهود عيان أنّ احتجاجات مناهضة لمويز حدثت أمام مركز للشرطة في بلدة "أكوين" التي تضم 100 ألف نسمة في جنوب البلاد، ما أدى إلى هروب 78 سجيناً، ولم تتضح بعد الظروف التي أحاطت بهروب المساجين من سجن البلدة.

وتشهد المستعمرة الفرنسية السابقة أزمة سياسية آخذة في التصاعد دفعت بالمواطنين إلى الخروج في تظاهرات في العاصمة بورأوبرانس، وغيرها الأسبوع الماضي للمطالبة باستقالة الرئيس.

وظهرت عوائق في شوارع بعض مناطق العاصمة ومدن أخرى حيث طالب المتظاهرون الرئيس بالرد على تقارير حول سوء الإدارة واحتمال اختلاس أموال مخصصة للتنمية في هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، فقد نشر تقرير لدائرة تفتيش الحسابات أشار إلى احتمال حدوث اختلاس لمبالغ أقرضتها فنزويلا لهايتي في 2008 لتمويل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتبر الأوضاع في سجون هايتي من أسوأ الأوضاع على الصعيد الإنساني في العالم، حسب ما تقول جماعات حقوق الإنسان، ويحتجز الموقوفون في زنزانات مزدحمة للغاية بدون غذاء كاف، أو رعاية صحية، والنظام القضائي بطيء بشكل ملحوظ في هايتي، وهو متهم بالتسبب في أزمة تكدس السجون.

ومنذ بداية التظاهرات الخميس الماضي، قتل 6 أشخاص في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.