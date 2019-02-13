مدرب سان جيرمان يكشف سر هزيمة "الشياطين الحمر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، بأداء لاعبيه بعد الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وصرح توخيل عبر محطة "راديو مونت كارلو" الفرنسية "قدمنا مباراة جيدة للغاية، بفضل التركيز الشديد والشراسة الدفاعية والانتباه واللعب بأعصاب هادئة، لذا سيطرنا على المباراة وتفوقنا في الاستحواذ، لقد فقدنا العديد من الكرات بسهولة في الشوط الأول، إلا أن الشوط الثاني كان رائعا".
وأضاف "أبارك لفريقي، لقد كان مذهلا، ولكن انتهينا من الشوط الأول فقط، نعم حققنا الفوز، ولكن علينا أداء مباراة العودة في حديقة الأمراء بكل جدية".
وأوضح "لقد نبهت على ماركو فيراتي بضرورة اللعب بسرعة وسهولة دون تعقيد، لأنه عندما نغير اتجاه اللعب فجأة، نصل إلى المرمى بسرعة، علينا تحسين هذا الأمر".
وأشار "ماركينيوس وماركو فيراتي ثنائي مميز للغاية، ولكن لا يمكن أن نلعب الموسم كاملا باثنين فقط في خط الوسط سواء في بي إس جي أو بايرن ميونخ".
وأكد المدرب الألماني "راض عن أداء كيليان مبابي، لقد نجح مع جوليان دراكسلر في إغلاق أي مساحة أمام نيمانيا ماتيتش، هذا كان مهما، يجب الدفاع ككتلة واحدة من 10 لاعبين".
وواصل "لقد كان مبابي يقظا، واجه بعض الصعوبات في الشوط الأول، لكنه استغل سرعته بشكل جيد واتسم بالصبر الشديد لذا صنع الفارق، بتسجيل الهدف الثاني، وكان بإمكانه أيضا أن يضاعف النتيجة إلى 3-0".
وأتم توخيل تصريحاته "نسعى للفوز في مباراتنا المقبلة بالدوري يوم الأحد المقبل، ولكن إذا خسرنا أحد لاعبي الدفاع، سيعقبه أيضا خسارة حل جديد في خط الوسط".
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