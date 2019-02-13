تشيلسي يسعى للتعاقد مع زيدان لخلافة ساري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي تفكر جديا في إقالة المدرب ماوريسيو ساري، في أعقاب النتائج السلبية بالأسابيع الأخيرة.

وكانت الهزيمة المدوية للبلوز على يد مانشستر سيتي بنتيجة (6-0)، والتراجع للمركز السادس في جدول ترتيب البريمييرليغ، بمثابة الطامة الكبرى لإدارة الفريق.

وقاد المدرب الإيطالي البلوز لسلسلة خالية من الهزائم في أول 12 مباراة تحت قيادته، كما تأهل بالفريق إلى نهائي كأس الرابطة ليتجدد لقائه مع السيتي.

ولكن الوضع الحالي أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا على الهدف الرئيسي للإدارة وهو التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل والتواجد ضمن المراكز الأربعة الاولى بالدوري.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن النادي اللندني يسعى للتعاقد مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، ليتولى تدريب الفريق بدلًا من ساري ويقوده لإنقاذ الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة، وفقًا لمصادرها الخاصة عن رغبة مسؤولو النادي جديًا في التوقيع مع الأسطورة الفرنسية، كما تطورت المحادثات بينهما بشأن موعد تحركهم للتعاقد معه، مستغلين استعداد زيدان لخوض تجربة العمل في الدوري الإنجليزي.

وتكمن ثقة النادي، في المدرب ذو الـ46 عامًا لما يملكه من رصيد هائل من البطولات مع الفريق الملكي، على رأسها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لـ3 سنوات متتالية، قبل أن يرحل الصيف الماضي.

وسيمثل التوقيع مع زيدان كضرب عصفورين بحجر واحد، حيث سيساهم وصوله إلى لندن لإقناع إيدين هازارد نجم الفريق لتجديد عقده واستبعاد فكرة الرحيل، خاصة وأنه من محبي المدرب الفرنسي.