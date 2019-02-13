انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يدعو برلمانية مسلمة هاجمت "إسرائيل" للاستقالة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 09:48 صباحاً - دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عُمر للاستقالة من الكونغرس، بسبب تصريحات لها اعتُبرت "معادية للسامية".

وفي تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، قال ترامب إن على "عُمر" الاستقالة من الكونغرس أو من عضوية لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وأضاف: "لا مكان لمعاداة السامية في الكونغرس الأمريكي، والاعتذار الذي قدمته ليس كافياً".

يأتي ذلك إثر انتقاد "عُمر"، في تصريحات أدلت بها الأحد الماضي، دعم بلادها لـ"إسرائيل"، وإشارتها إلى وقوف مؤسسات ضغط (لوبيات) وراءها، لا سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (AIPAC).

وأول من أمس الاثنين، اعتذرت "عُمر" في بيان نشرته على "تويتر"، وقالت: "يجب أن نكون دائماً على استعداد للتراجع والتفكير في النقد، كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني البعض من أجل هويتي، ولهذا السبب أعتذر بشكل قاطع".

وأضافت: "في الوقت نفسه، أعيد تأكيد الدور الإشكالي الذي تؤديه جماعات الضغط في سياستنا، سواء أكانت AIPAC أم NRA (الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة)".

يشار إلى أن مجلس النواب المنتخب حديثاً في الولايات المتحدة شهد للمرة الأولى عضوية سيدتين مسلمتين، وهما: إلهان عُمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب وهي فلسطينية الأصل.