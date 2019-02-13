انت الان تتابع تفاصيل خبر نتنياهو يؤكد شن ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 09:48 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جديدة ضد مواقع إيرانية في سوريا.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل التوجه إلى بولندا لحضور مؤتمر بشأن الشرق الأوسط تبدأ أعماله اليوم الأربعاء: "نقوم بعمليات كل يوم ضد إيران بما في ذلك أمس، (وسنستمر) في كل وقت ضد إيران وضد محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة".

وتسعى "إسرائيل" للتصدي للنفوذ الذي اكتسبته إيران في سوريا، حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

وكان جيش النظام السوري أشار إلى أن الضربة الجوية التي وقعت في محافظة القنيطرة الجنوبية سببت أضراراً مادية فقط.

وتتحدث "إسرائيل" بصراحة بشكل متزايد عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل.

وقال نتنياهو في الأسابيع الماضية إن "إسرائيل" نفذت مئات الهجمات في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، وسوف تكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية المزمع من البلاد.