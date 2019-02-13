انت الان تتابع تفاصيل خبر مساعدات أمريكا تصل فنزويلا قريباً وغوايدو يطلب فتح الحدود والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 09:48 صباحاً - قال خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيساً مؤقتاً" لفنزويلا، إن المساعدات الإنسانية الأمريكية ستدخل إلى البلاد في الـ23 من فبراير الجاري، رغم معارضة الحكومة.

وطالب غوايدو، في خطاب أمام الآلاف من أنصاره بالعاصمة كاراكاس، أمس الثلاثاء، الجيش بفتح الحدود أمام المساعدات.

وأضاف أنه في حال عدم دخول المساعدات سيواجه نحو 300 ألف فنزويلي خطر الموت، كما سيواجه نحو مليوني شخصٍ مشاكل صحية.

وتقول المعارضة الفنزويلية إن الوضع الإنساني في البلاد سيئ، وتطالب بمساعدات إنسانية دولية وبفتح ممر لدخولها.

من جهته، يقول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن محاولة إدخال المساعدات ما هي إلا جزء من "الاستراتيجية الاحتلالية" التي تقودها الولايات المتحدة.

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً منذ 23 يناير الماضي، إثر إعلان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة، توليه الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف ترامب بـ"غوايدو" رئيساً انتقالياً لفنزويلا، كما اعترفت به 50 دولة إلى الآن.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بتدبير محاولة انقلاب عليه، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.