شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تلقي القبض على مرتكب جريمة قتل بالمكلا في أقل من ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة المكلا عاصمة حضرموت من القبض على المتهم بجريمة قتل وقعت في حي بويش شرقي المدينة، خلال أقل من 24 ساعة من تلقيها بلاغ الجريمة.

وأعلن مدير البحث الجنائي بساحل حضرموت العقيد ياسر العامري نجاح أفراد من الأمن والشرطة والبحث الجنائي في القبض على "م. ب." (١٦ عامًا) المتهم بجريمة قتل المواطن "ع. ب." (٣٧ عامًا)، في وقت قياسي من تلقي البلاغ من المواطنين.

وأوضح العامري أنه بناءً على بلاغ تلقّته الأجهزة الأمنية عن وجود المجني عليه داخل شقته ولم يغادر منها لمدة ثلاثة أيام، نزلت أفراد الأمن بمعية الأدلة الجنائية والتحقيقات والتحريات ووكيل نيابة شرق المكلا إلى الموقع واستكمال إجراءات المعاينة التي قادت إلى القبض على الجاني.

ووجه العامري الشكر لكل المواطنين الذين يبدون حرصًا كبيرًا على إبلاغ أجهزة الشرطة والتعاون معها في كشف كثير من الجرائم المرتكبة.

وقد نُفذت المهمة بنزول مباشر وإشراف ومتابعة من المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت ووكيل نيابة شرق المكلا القاضي رضوان لكمح، وقائد شرطة روكب ملازم أول عبد الله الجابري، ومدير التحقيقات العقيد مبارك بارفعة، والضابط المناوب ملازم أول عارف المحمدي.