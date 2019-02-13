شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام المكلا يناقش مع منظمة إنترسوس أحوال اللاجئين والان مع التفاصيل

التقى المدير العام لمديرية المكلا عاصمة حضرموت المهندس عوض أحمد بن هامل، بالإدارة العامة للسلطة المحلية بالمديرية، الثلاثاء، ممثلين عن منظمة (إنترسوس) للاجئين، بحضور عدد من رؤساء وممثلي الأحياء المضيفة للاجئين الصوماليين بالمكلا.

وخلال اللقاء، ناقش المجتمعون جملة من الملفات المتعلقة بأحوال اللاجئين وتقديم التسهيلات لهم من قِبل السلطة المحلية في أماكن وجودهم بالمديرية. وتطرق الاجتماع إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجان المجتمعية في الأحياء السكنية المضيفة للاجئين الصوماليين من أجل نجاح مشروع العودة الطوعية للاجئين إلى بلادهم. ويأتي البرنامج - الذي ترعاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتنفذه منظمة (إنترسوس) - لترغيب المواطنين الصوماليين في العودة إلى بلادهم.

وأقر الاجتماع جملة من المخرجات الرامية إلى تقديم كافة التسهيلات للاجئين الصوماليين من أجل حثهم على العودة إلى ديارهم. حضر اللقاء أيضًا نائب رئيس اللجان المجتمعية بمديرية المكلا حسين سالم العكبري، ورئيس لجنة الإغاثة بالمديرية فؤاد سالم باعقيل، ونائب رئيس لجنة الإغاثة بالمكلا أنيس علي باحميد.