شكرا لقرائتكم خبر عن الهمداني: تدمير مؤسسات الدولة تم وسط ترحيب من شاب الساحات عام 2011 والان مع التفاصيل
هاجم الصحافي رضوان الهمداني الثورة الشبابية واتهمها بنهب وتدمير مؤسسات الدولة خلال العامين 2011/2012.
وكتب الهمداني, عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك" أن اول ميليشيا هاجمت مؤسسات الدولة عام 2011 في الحصبة كانت تابعة لبيت الأحمر وحزب الإصلاح.
وقال إن تلك المليشيا هاجمت ونهبت وزارات الصناعة والإدارة المحلية ووكالة سبأ وشركة اليمنية للطيران ومركز مكافحة الجراد الصحراوي ووزارة السياحة ومعهد القضاء الأعلى وهيئة الأراضي والمساحة و .... الخ
وتابع: كل ذلك حدث وسط ترحيب وتصفيق من قبل الشباب في الساحات واعتبروها انتصارات عظيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهمداني: تدمير مؤسسات الدولة تم وسط ترحيب من شاب الساحات عام 2011 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.