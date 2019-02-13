سياسي إيراني: حان الوقت للاطاحة بنظام الخميني في طهران

أكد المعارض الإيراني علي صفوي رئيس مؤسسة الشرق الأدنى إن الوقت حان للإطاحة بالنظام الحاكم في إيران بعد أن قتل الآلاف من أبناء شعبه خلال الـ٤٠ سنة الماضية.

وذكر صفوي أنه ورغم قتل النظام في طهران لما يفوق الـ١٢٠ ألف إيراني فإنه لن يتمكن من القضاء على المعارضة الإيرانية.

وأوضح صفوي وفقا لما نقل عنه موقع العين الاخبارية أن النظام الإيراني يتدخل في شؤون دول كثيرة في الشرق الأوسط، ويعبث بأمنها القومي، مثل تدخله في اليمن والعراق ولبنان وسوريا وحتى تمويل الإرهابيين في ليبيا.

وأضاف صفوي أن "الوضع الآن أصبح مناسبا للقضاء على النظام الإيراني، حيث إن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على النظام الإيراني، وهناك رفض كبير من الشعب، وكذلك الدول المحيطة، لذلك فإن الوقت أصبح مواتيا للقضاء على هذا النظام القمعي الدموي".

وطالب صفوي الولايات المتحدة الأمريكية بأن تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام الإيراني إدانة كاملة.

ودعا الولايات المتحدة إلى أن تدرك أحقية الشعب الإيراني في الإطاحة بهذا النظام الدموي القامع للحريات.