شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبدأ توزيع 4 آلاف سلة غذائية بقرى ومناطق الساحل الغربي والان مع التفاصيل

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " اليوم توزيع 4 آلاف سلة غذائية متكاملة على أهالي قرى بمحافظة الحديدة اليمنية للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وذلك في إطار التوزيعات المستمرة للمساعدات الإنسانية على أهالي الحديدة وعموم أهالي الساحل الغربي لليمن من قبل الذراع الإنسانية لدولة الإمارات.

و طبقا لوام, أوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن تلك المساعدات جاءت تلبية للإحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين اليمنيين الأكثر احتياجا والأشد معاناة والذين يقطنون قرى ومناطق الساحل الغربي وتقديرا للأوضاع الصعبة التي يعيشونها ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال عام التسامح 2019 على إمتداد مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي وبمختلف المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

وثمن مسؤولون محليون جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من المعاناة التي أرهقت أهالي الساحل خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق التماس جراء الأحداث التي تشهدها مناطقهم وبقية مناطق محافظة الحديدة..

وأكدوا أن الدعم الذي تقدمه "الهيئة" لأبناء الساحل الغربي خاصة وللشعب اليمني عامة سيحفظ في ذاكرة اليمنيين جيلا بعد جيل .

من جانبهم عبر عدد من المستفيدين عن شكرهم للهلال الاحمر لاستمرار تسير قوافل المساعدات الغذائية.. مؤكدين أن تلك المساعدات خففت كثيرا من معاناتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.