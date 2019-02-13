شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اعتقال شاعر عراقي فاجأ الحشد الشعبي بقصيدة صدام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:52 صباحًا, 13 فبراير 2019 م المناطق - وكالات اعتقلت السلطات العراقية الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي، بسبب قصيدة ألقاها نهاية الشهر الماضي، امتدح فيها الرئيس السابق صدام حسين.

ونقلت شبكة “رووداو” عن مصدر في الشرطة قوله إن “الحرباوي سلم نفسه للأجهزة الأمنية، الاثنين، بعد صدور مذكرة إلقاء القبض بحقه بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يمجّد الرئيس السابق صدام حسين”.

وامتدح الحرباوي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في حفل تأبيني لأحد قتلى الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب البلاد نهاية يناير الماضي.

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