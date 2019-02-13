شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى فى تجمع انتخابى بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
ووقع الحادث فى حفل فى مدينة بورت هاركورت الجنوبية الكائنة فى منطقة دلتا النيجر قلب صناعة النفط فى البلاد.
وتجرى انتخابات الرئاسة فى نيجيريا، أكبر ديمقراطية فى أفريقيا، يوم السبت. والمنافس الرئيسى لبخارى هو عتيق أبوبكر رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس.
وعبرت جوديث أمايتشى المسؤولة المحلية عن فريق المرأة والشباب فى حزب مؤتمر كل الديمقراطيين الذى ينتمى إليه بخارى عن "صدمتها الشديدة لوفاة أعضاء فى الحزب فى تدافع".
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