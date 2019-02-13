شكرا لقرائتكم خبر عن هروب جماعي لنزلاء سجن فى هايتى والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة فى هايتى اليوم الأربعاء هروب جميع نزلاء أحد السجون أثناء تظاهرات مناهضة لرئيس البلاد جوفينيل مويز تخللتها أحداث عنف. ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن شهود عيان القول إن البلاد شهدت احتجاجات مناهضة لمويز أمام مركز للشرطة فى بلدة "أكوين" التى تضم 100 ألف نسمة فى جنوب البلاد، مما أدى الى هروب 78 سجينا. وتشهد المستعمرة الفرنسية السابقة أزمة سياسية آخذة فى التصاعد دفعت بالمواطنين إلى الخروج فى تظاهرات فى العاصمة بور-أو-برانس وغيرها الأسبوع الماضى للمطالبة باستقالة الرئيس بسبب تقارير حول سوء الإدارة واحتمال اختلاس أموال مخصصة للتنمية فى الدولة الكاريبية الفقيرة.



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