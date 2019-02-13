نتنياهو يتفقد "صواريخه" في حيفا متوعدا إيران ووكلائها بالمنطقة

الخليج 365/ بغدادحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن صواريخ إسرائيل يمكنها أن تضرب أي عدو في المنطقة، بما في ذلك إيران.

وكشف أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي قام بزيارة قاعدة حيفا البحرية"، موضحا انه "تفقد القاعدة".

وقال نتينياهو إن "صواريخ إسرائيل تستطيع أن تصل إلى مسافات بعيدة جدا وإلى كل عدو، بما في ذلك وكلاء إيران في منطقتنا".



وتابع جندلمان في تغريدة على موقع "تويتر": "نعمل باستمرار وفق الحاجة لمنع إيران من التموضع عسكريا على حدودنا الشمالية وفي المنطقة بشكل عام، ونفعل كل ما يلزم".

ونشر المتحدث باسم نتنياهو صورا لرئيس الوزراء خلال تفقده القاعدة العسكرية ووحدات الصواريخ والقطع البحرية فيها.

