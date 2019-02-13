صحيفة: قطر وتركيا تنشران الفوضى في ليبيا

قالت صحيفة الوطن الإماراتية ان ليبيا مثال على الفوضى التي تبدو الأمور فيها خارجة عن السيطرة، والمساعي الأممية التي كانت تهدف لرأب الصدع بين الفرقاء، يبدو أنها ستتحول إلى محاكم للفصل بين تلك الأطراف، وكأن ليبيا أكثر من دولة.!

واضافت ان الأنظمة التي رأت بالأحداث فرصتها، مثل تركيا وقطر هالتها النتائج ولم تجد إلا ذات الأسلوب القائم على تسليح مليشيات إرهابية وربطها بها عبر تمويلها وتسليحها، مما سبب انتكاسة لمساعي الخروج من عقود التهميش فيما فشلت جميع محاولات رأب هذا الانقسام، خاصة محاولات دول الجوار التي تعي جيداً كيف أن سلامة ليبيا ومنع تحولها إلى بؤرة للإرهاب فيه سلامتها، كونها تتشارك مع عدة دول بحدود طويلة تبلغ آلاف الكيلومترات.

وخلصت الى ان ليبيا بحاجة إلى تعزيز مفهوم الدولة، عبر قيام سلطة واحدة قوية، وجيش واحد وحكومة واحدة يكون العمل عبرها لصالح ليبيا كدولة، وأهمية توافر قانون صارم وعدالة تقتص من كل من عرقل أو يعطل ولادة ليبيا الجديدة ويرتهن لأطراف خارحية.