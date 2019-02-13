اعتقال 600 شخص في تركيا للاشتباه بارتباطهم فى انقلاب 2016

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اعتقلت السلطات التركية، اليوم، 641 شخصا للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب اردوغان في 2016، في عمليات دهم جرت في أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وتأتي هذه الاعتقالات بعيد اعلان النائب العام في أنقرة صباح اليوم أن المسؤولين أرسلوا إلى السلطات المعنية في 75 محافظة أسماء 1112 شخصا تجري تحقيقات بشأنهم للاشتباه بارتباطهم بالداعية الإسلامي فتح الله غولن وحركته. وتتهم أنقرة غولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو أمر ينفيه الداعية المقيم في الولايات المتحدة.