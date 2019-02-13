سلب ونهب واشتباكات عنيفة خلال احتجاجات ضد فساد السلطة فى هايتى

أدت تظاهرات ضد التضخم وللمطالبة برحيل الرئيس الهايتى جوفينيل مويز لليوم السادس على التوالى، إلى شل الحركة فى المدن الكبرى فى البلاد وسط حصيلة من القتلى قد تصل لأكثر من 10 أشخاص.
وقد تجمع المتظاهرين للمطالبة برحيل الرئيس فورا، على إثر نشر تقرير حول الإدارة السيئة للنفقات العامة.
وقد أدت الاشتباكات إلى أحداث سلب ونهب للمحلات التجارية وسط حالة من الفوضى الأمنية فى البلاد.
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