نيبينزيا: موسكو غير قلقة بشأن تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة

أكد مندوب ​روسيا​ الدائم لدى الأمم المتحدة، ​فاسيلي نيبينزيا​، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليست قلقة بشأن تهديدات ​الولايات المتحدة الأميركية​ بفرض عقوبات جديدة ضد ​موسكو​.

وقال نيبينزيا: "يتحدثون عن هذا الأمر طوال الوقت، بالحقيقة لا نتابع هذه القضية، لأنها أصبحت مشكلة ثابتة، نحن لا نهتم لهذا الأمر". وأضاف "نحن نمر بهذه المرحلة منذ أربع سنوات".