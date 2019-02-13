"مارست الرذيلة مع الجميع".. حبس الأم المُتهمة بإلقاء جثة نجلها بالمقابر في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

أمر المستشار محمد عبد الغني، مدير نيابة مركز سيدي سالم في كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المُحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكُلية، حبس "ن.س"، 18 سنة، وتقيم بقرية أبوغنيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد لنجلها، وذلك بعد واقعة إلقاء جثته بمقابر قريتها.

كما أمر مدير نيابة مركز سيدي سالم، عرض المُتهمة المذكورة على الطب الشرعي، لأخذ عينات منها بشأن إجراء تحليل "DNA"، من أجل ثبوت نسب طفل المتهمة المتوفي في حالة ظهور والده، بعد حملها فيه سفاح، وعدم وجود إثباتات ومستندات خاصة بهوية الطفل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظؤوفها وملابساتها.

تولى أحمد عرنوس، وكيل نيابة سيدي سالم، التحقيقات مع الأم المتهمة، وثبت من تحقيقات النيابة من خلال اعترافاتها، أنها كانت تمارس الرذيلة مع الجميع فحملت مرتين الأولى في ابنتها الكبرى، والأخرى في نجلها المتوفي، مع عدم وجود أي أوراق أو مستندات تثبت هوية الطفلين، وكانت تستخدمهما في التسول التي تحترفه بالميدان الإبراهيمي بدسوق.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد ياسر غانم، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بتلقيه بلاغًا من أهالي بقرية أبوغنيمة دائرة المركز، بعثورهم على جثة طفل متوفي، ومغطى بجوال بلاستيك أخضر، ناحية مقابر القرية.

انتقل الرائد حمدي أبورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه إلى مكان الواقعة بمقابر قرية أبوغنيمة، محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الطفل المتوفي يرتدي كامل ملابسه وتوجد إعاقة في قدمة اليمنى، وجرى وضعه فوق كومة من الرمال وداخل دائرة من قوالب الطوب، وتظهر على جثته أعراض مرضية.

شكل اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، وضم الرائد حمدي أبورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونوه النقباء جمال عبد الناصر، وأحمد العيسوي، وأحمد الذكير، ومحمد أبوخشبة، ومينا ميخائيل، لكشف الواقعة، والوصول لمرتكبيها.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن مرتكب واقعة القاء الطفل في العراء بمقابر قرية أبوغنيمة بالوضع الذي عثر عليه الأهالي، والدته المدعوة "ن.س"، وتقيم بنفس القرية، وفرت هاربة خوفًا من اكتشاف الأهالي لوفاة الطفل.

وتبين من التحريات أن طفل المتهمة كان يعاني من سوء حالة تغذية، لعدم استطاعتها إطعامه، وتوجهت به إلى مستشفى دسوق العام، يوم الخميس الماضي، وبتوقيع أطباء المستشفى الفحص الطبي عليه تبين إصابته بجفاف شديد نتيجة سوء التغذية، وقرر الأطباء تحويل الطفل إلى مستشفى دمنهور التعليمي نتيجة تدهور حالته الصحية.

وعقب مغادرتها مستشفى دسوق العام، وأثناء توجهها بطفلها إلى مستشفى دمنهور التعليمي، توفى منها في الطريق قبل وصولها المستشفى التعليمي، وعلى إثر ذلك لم تجد أي وسيلة للتخلص منه إلا بالتوجه إلى مسقط رأسها قرية أبوغنيمة، يوم الجمعة الماضي، وخاصة أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة، دون أن يراها أحدًا محاولة منها للتخلص من جثة نجلها.

وقررت وضعه على مسطح الأرض، في مقابر القرية، وعمل قوالب طوب على شكل دائري حوله وقامت بتغطيته بجوال بلاستيك أخضر، حتى جرى العثور عليه من قبل أحد الأهالي وقت شعائر الصلاة، وبدوره أبلغ نقطة شرطة قرية أبو غنيمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 987 لسنة 2019 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.​