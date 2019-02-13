رئيس المجلس الوطنى السودانى يشيد بمواقف البرلمان العربى الداعمة لبلاده

أشاد رئيس المجلس الوطني السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر بمواقف البرلمان العربى- ممثلا في قيادته وأعضائه- المساندة والداعمة للسودان والمطالبة بالإجماع برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقال عمر- في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء بالخرطوم، عقب عودته من القاهرة بعد المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي الذي نظم جلسة خصصت للاستماع لرؤية السودان حول هذه القضية- إن الوفد السوداني قدم توضيحا لأعضاء البرلمان العربي، وأسمع الأشقاء في القارة الإفريقية والعالم كله وجهة نظره حول الأمر، واستمع لرؤية الأشقاء في العالم العربي والإفريقي ومن جاء من خارج هذا المحيط مثل الصين حول القضية.

وأضاف أن الوفد السوداني شرح للجميع الجهود التي بذلها السودان في مكافحة الإرهاب ومدى الظلم الذي حاق بالسودان جراء وضعه في هذه القائمة وآثار وتداعيات ذلك عليه، وضرورة دفع العالم للتضامن مع الشعب السوداني.

ونوه بأن جميع من حضر جلسة البرلمان العربي أبدى تفاعلاً إيجابياً جيداً مع السودان ودعا الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان وإخراجه من القائمة.

وأوضح رئيس المجلس الوطني أن إبقاء السودان في القائمة يحرمه من كثير من المنافع الاقتصادية والتعامل الدولي مع المنظمات الدولية، وخروجه منها يعني التعامل مع المجتمع الدولي بصورة مختلفة تماماً، مبرزا أن البرلمان العربي وقع بياناً يطالب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، معربا عن أمله في أن تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الأصوات.