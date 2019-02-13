الحياة: العلولا التقى الحريري ليل أمس ويلتقي الرئيس عون بري اليوم

علمت "​الحياة​" أن المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا التقى رئيس الحكومة سعد ​الحريري​ في منزله ليل أمس. وينتظر أن يجتمع اليوم إلى رئيسي الجمهورية العماد ​ميشال عون​ والبرلمان ​نبيه بري​. كما سيلتقي قيادات سياسية لبنانية متعددة.

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