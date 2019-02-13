خارجية بريطانيا قلقة حيال وضع طائفة "شهود يهوه" في روسيا

أكد نائب وزير الخارجية البريطاني ​آلان دنكان​ أن ​وزارة الخارجية البريطانية​ قلقة بشأن الوضع في ​روسيا​ حول طائفة " شهود يهوه" (المحظورة في روسيا)، داعية ​موسكو​ لحماية حقوق المواطنين الذين يتعرضون للمضايقات.

وأوضح انه "لا نزال نشعر بقلق شديد إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية، بما في ذلك في معاملة "شهود يهوه"، وكذلك قضية دينيس كريستنسن الأخيرة". وأضاف "يحث نائب الوزير لقضايا حقوق الإنسان طارق أحمد روسيا على الالتزام بالتعهدات الدولية. بشأن حماية المواطنين الذين يتعرضون للمضايقات والملاحقة، لقد عبر سفيرنا في موسكو عن قلقه للحكومة الروسية".

ويشار إلى أن وسائل الإعلام الغربية ضخت معلومات كثيرة بشأن هذه القضية بعد أن قضت ​محكمة​ روسية في أوريول بسجن المواطن الدنماركي دينيس كريستنسن الذي يقود الطائفة في المنطقة ستة سنوات.