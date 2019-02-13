أستراليا: هزيمة تاريخية لحكومة موريسون في مجلس النواب

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- كان اليوم البرلماني الاول في كانبيرا لعام 2019 يوم وجع راس» للحكومة التي خسرت تصويتًا جوهريًا في مجلس النواب الذي صوت، للمرة الأولى منذ عام 1941، على مشروع قانون النقل الطبي مع جميع التعديلات بـتيجة 75-74، ليصبح لزاما ان يعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

وقد شن السيد سكوت موريسون هجوما على زعيم المعارضة السيد شورتن قائلا كم عدد الانتخابات؟ كم مرة قال شعب أستراليا بكل وضوح أنه يريد ان تكون حدوده آمنة؟ كم عدد المرات التي فشل فيها حزب العمال في هذه القضية؟..لن أقف هنا وأدع هذا البرلمان يعطي نفسه العذر لإضعاف الحماية الحدودية التي أنقذت الأرواح.»

وقال موريسون إنه يتذكر سياسة حزب العمال عندما أصبح كيفن رود رئيساً للوزراء حيث فتحت التجارة الخسيسة..وبدأت الوفيات.. وتزايدت اعداد الجثث، شهرًا بعد شهر، أسبوعًا بعد أسبوع، وكان على موظفي حماية الحدود أن يسحبوا الأطفال من الماء».

واضاف يقول الآن الحطّامون انفسهم الذين دمروا ذلك في المرة الأخيرة في هذا المكان وهمسوا في آذان اعضاء مجلس الشيوخ من المستقلين والاحزاب الصغيرة، ها هم أقنعوهم بتقويضها مرة أخرى».

وتابع يقول لن نسمح للبرلمان أن يخدع نفسه ، أو حزب العمال أن يخدع نفسه ، أن هناك نسخة آمنة من هذا القانون لحماية الحدود».

واستطرد يقول لقد كسر حزب العمال هذا النظام وقمنا بإصلاحه. والآن حتى في المعارضة يسعون إلى كسره مرة أخرى».

وتابع رئيس الحكومة يقول أدت أنشطتهم الإنسانية ، كما كان من المفترض في المرة الأخيرة، إلى وفيات الأطفال.. أدت إلى تدمير كامل لحدودنا».

وقال موجها كلامه للسيد شورتن: سوف يتذكر شعب أستراليا هذا اليوم، ويعلم الان انه في رقبتك».

أما الوزير كريستوفر باين، فقد حذر حزب العمال محملا المسؤولية لمجلس الشيوخ.

وقال: إنهم لا يهتمون بالدستور الأسترالي.. لا يهتمون بتقاليد ويستمنستر التي تشكل أساس دستورنا».

فقد صوت البرلمان على اقتراح طوني بورك الاخذ في الاعتبار تعديلات مجلس الشيوخ على الفور.

اما السيناتور بوب خطار فكان المستقل الوحيد الذي وقف إلى جانب الحكومة.

وقد أخبر المدعي العام كريستيان بورتر البرلمان بأن مشروع قانون النقل الطبي سيزيد النفقات من اعتماد دائم» وقال ان هذه حقيقة لا يمكن المساومة عليها»، مضيفا كل ما نقوم به هنا له عواقب».

إن مسؤولية ما إذا كان هذا البرلمان يلتزم بدستور أستراليا هو قرارنا.. يجب أن يفهم كل عضو هنا» كما قال.

وكان اقترح العمالي طوني بورك إدراج كلمات مفادها أن الخبراء في اللجنة الطبية لن يتقاضوا اي مدفوعات.