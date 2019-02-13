نتنياهو يؤكد أحدث ضربة إسرائيلية في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جديدة في سوريا المتحالفة مع إيران، وذلك بعد يوم من قول الجيش السوري إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صواريخ قرب مستشفى مدمر وموقع مراقبة عسكري.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل التوجه إلى بولندا لحضور مؤتمر بشأن الشرق الأوسط ”نقوم بعمليات كل يوم ضد إيران، بما في ذلك أمس. في كل وقت. ضد إيران وضد محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة“.

وتسعى إسرائيل للتصدي للنفوذ الذي اكتسبته إيران في سوريا. وتدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

وقال الجيش السوري إن الضربة الجوية التي وقعت في محافظة القنيطرة الجنوبية سببت أضرارا مادية فقط.

وتتحدث إسرائيل بصراحة بشكل متزايد عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا مع اقتراب الانتخابات في أبريل نيسان.