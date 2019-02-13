الحكومة الألمانية تُغلق حضانة أطفال تابعة للإخوان

في إطار الحملات التي تقوم بها الحكومة الألمانية حاليا ضد جمعيات تابعة لجماعة الإخوان، خشية تكوين تجمعات لهم بالبلاد، سحبت السلطات المحلية بمدينة ماينز ترخيصا لحضانة أطفال يشتبه أنها تابعة للجماعة، تقوم بتقديم دروس متطرفة للأطفال، خاصة وأنها الوحيدة بالولاية التي تقع في غرب ألمانيا.

ويطلق على دار الأطفال "روضة النور"، وتم سحب الترخيص لعدم وجود ثقة كافية فيما تقوم به الدار التي يرجع تأسيسها إلى عام 2009، وأثير الجدل حولها فى السنوات الأخيرة فى إطار المواد التي يجري تقديمها للأطفال، ونتيجة للإجراءات المشددة التي تتبعها الحكومة الألمانية حاليا، جري التوسع فى متابعة أى جمعيات أو أنشطة تابعة لجمعيات إسلامية، وخاصة ما يتعلق بالإخوان المسلمين والجماعات السلفية.

يذكر أن الاستخبارات الألمانية "لجنة حماية الدستور" حذرت الشهر الماضي من تجمعات للإخوان المسلمين فى المانيا، واستغلال الأنشطة التي يقومون بها في بث أفكار متطرفة تتعارض مع الحكومة الدستور الألمانية والقيم العليا للمجتمع، وعلى هذا الأساس جرى متابعة كل الأنشطة بمختلف المدن، وخاصة في مدينة كولن.

وبموجب تقرير رسمى من الاستخبارات الألمانية بخصوص تطرف حضانة الأطفال، تم الإعلان عن غلق الحضانة، في الوقت الذى يرفض أصحابها الامتثال للقرار ويريدون الطعن عليه أمام المحاكم المختصة.