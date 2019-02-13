حاكم كاليفورنيا يلغي خططا لإنشاء خط قطارات فائقة السرعة بسبب التكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ألغى حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافن نيوسم خططا لإنشاء خط سكة حديد كهربائي لقطارات فائقة السرعة بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو بسبب تكلفة المشروع.
وقال نيوسوم الثلاثاء: "المشروع الحالي ، كما هو مخطط له ، سيكلف الكثير من المال وسيستغرق وقتا طويلا".
وأشار إلى أن الرؤية الموسعة بشأن القطارات فائقة السرعة التي تنقل الركاب من سان دييجو إلى سان فرانسيسكو ستحتاج إلى إعادة تقييم.
وذكرت تقارير إعلامية في كاليفورنيا أن التكلفة التقديرية للمشروع ارتفعت مؤخرا إلى 77 مليار دولار، كما تم تقدير مدة المشروع بـ 15 عاما.
إلا أن نيوسوم قال إنه يريد الانتهاء من أعمال البناء الجارية بالفعل على جزء من خط السكك الحديدية عبر الوادي الأوسط في كاليفورنيا ، وهي منطقة منخفضة اقتصاديًا.
وأوضح أن ذلك يمكن أن يساعد في تنشيط اقتصاد المنطقة في وسط الولاية والحد من تلوث الهواء.
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