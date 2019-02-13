شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة في بغداد دعما لسيادة العراق والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الزيارة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري بأن الوجود الأمريكي لازم لمراقبة إيران.
وفي أول زيارة له للعراق، يعتزم شاناهان بحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مع قادة أمريكيين ولقاء مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وقال شاناهان للصحفيين المسافرين برفقته: «نحن في العراق بدعوة من الحكومة ومن مصلحتنا بناء قدرات الأمن العراقية».
وأضاف: «أريد أن أسمع منهم بنفسي عن مخاوفهم والعوامل السياسية التي تواجههم ثم سنأخذ ذلك بوضوح في الاعتبار في تخطيطنا».
وسيناقش شاناهان أيضا مع القادة الأمريكيين سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وأثار ترامب غضب بغداد في الشهر الجاري عندما قال: إنه من المهم الإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي في العراق، بحيث يمكن لواشنطن أن تراقب إيران عن كثب «لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية».
وأثارت تصريحات ترامب انتقادات من جميع زعماء العراق تقريبا بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء، وأثارت تساؤلات بشأن الوجود طويل الأمد للقوات الأمريكية بعد 16 عاما من الغزو الأمريكي الذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين.
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