انشقاق قيادي مؤسس لحزب "إخوان" موريتانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن القيادي البارز في حزب إخوان موريتانيا (تواصل) المختار محمد موسى، الثلاثاء، انشقاقه من الحزب معللا ذلك في رسالة انشقاقه التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بما وصفه "خط سير الحزب وأجهزته"، في إشارة إلى حالة الارتباك والصراع الداخلي التي يعاني منها التنظيم.

والمختار محمد موسى هو أرفع قيادي يعلن انشقاقه، كونه أحد مؤسسي حزب "الجماعة" ومن أعضاء التنظيم البارزين، وهو نائب برلماني سابق، وعضو مكتب تنفيذي بالإضافة إلى رئاسته السابقة لما يعرف بمجلس شورى الحزب.

وتحدثت مصادر صحفية عن قرب إعلان القيادي المنشق المختار محمد موسى، انضمامه للأغلبية السياسية الحاكمة في موريتانيا ومرشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران 2019، محمد ولد الشيخ محمد أحمد، ليوجه بذلك ضربة قوية للتنظيم الذي يعاني منذ مدة من التفكك والانشقاقات.





وشهد الحزب الإخواني خلال وبعد انتخابات سبتمبر/أيلول النيابية بعض الانشقاقات، كان آخرها إعلان انشقاق عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور سيدي ولد عمار، في الـ25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانضمامه للحزب الحاكم في موريتانيا.



وكشفت الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في موريتانيا منتصف العام الجاري 2019، عن حجم الانقسامات والصراعات التي يشهدها حزب "تواصل" الإخواني على المناصب القيادية للتنظيم الإرهابي في البلاد.

واعترفت قيادات في حزب إخوان موريتانيا "تواصل" بفشلهم في محاولة التسلل إلى الأغلبية الداعمة للمرشح الرئاسي محمد ولد الشيخ محمد أحمد، الذي كان الحزب الحاكم في البلاد قد أعلن ترشيحه لانتخابات يونيو/حزيران الرئاسية.

وأكد خبراء ومحللون موريتانيون، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن "مغازلة الإخوان لمرشح الأغلبية تكشف عن مدى التخبط والارتباك الذي يعاني منه التنظيم، وإمعانه في طعن حلفائه السياسيين المعارضين من الخلف".



ودشنت السلطات الموريتانية في 24 سبتمبر/أيلول حملة إغلاق وحظر ضد مؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان في موريتانيا.

وكشف الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية حينها، عن أن التحقيقات الخاصة بتمويل مركز علمي وجامعة تابعة للجماعة كشفت عن وجود "شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وشبهات حول أوجه الصرف".

وأكد الرئيس الموريتاني، في تصريحات يوم 29 أغسطس/آب الماضي، أن حزب "تواصل" الإخواني متطرف ويرتبط بأجندات خارجية وحركات تقود العنف في بعض البلدان العربية، وطرح أيضاً احتمال حل الحزب الإخواني.