محمد القرقاوي: القمة العالمية للحكومات تصمم ملامح مستقبل العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد عبدالله القرقاوي، رئيس القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت فعالياتها في 10 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، إن فعاليات هذا الحدث الضخم ترسم ملامح مستقبل العالم.
وركزت الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات على مناقشة مستقبل المجتمع الإنساني من خلال 7 توجهات مستقبلية أساسية هي: التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل والصحة وجودة الحياة والبيئة والتغير المناخي والتجارة والتعاون الدولي والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.
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