شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينزع 41 ألف لغم حوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، انتزاع 13 لغماً مضاداً للأفراد و257 لغماً مضاداً للآليات و8 عبوات ناسفة و300 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 578 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير. وأوضح أن أجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع بلغ 41.591 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، انتزاع 13 لغماً مضاداً للأفراد و257 لغماً مضاداً للآليات و8 عبوات ناسفة و300 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 578 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير. وأوضح أن أجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع بلغ 41.591 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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