شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تفاقم أزمة الجوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل حافظ، أن سيطرة عناصر الحوثية على ميناء الحديدة تعرقل وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى العديد من المناطق اليمنية التي ترزح تحت معاناة إنسانية خطيرة تهدد حياة السكان خصوصا الأطفال. ولفت إلى تحذيرات المبعوث الأممي مارتن غريفيث من خطر تلف الحبوب نتيجة حصار المليشيات للميناء.

وقال حافظ في تصريحات إلى "الخليج 365" إنه بسب الانقلاب هناك نقص في الغذاء والوقود والأدوية، محذرا من مخاطر انهيار النظام الصحي فيما المرضى يعانون من أمراض مزمنة ولا يتمكنون من الحصول على العلاج اللازم. ولفت إلى تحذيرات منظمات الإغاثة الدولية من انتشار المجاعة في اليمن ما لم يتم تقديم مساعدات عاجلة للحد من تفاقم أزمة الجوع التي تهدد حياة الملايين من السكان الذين يعانون عدم توافر الأمن الغذائي.

وحذر المسؤول اليمني من خطورة توقف عمليات تدفق المساعدات الإنسانية التي تستولي عليها المليشيات وتبيعها في السوق السوداء لتغطية حروبها ضد اليمنيين، مؤكدا أن قصف صوامع الغلال وإتلافها يكشف النوايا الخبيثة للحوثيين في تجويع وقتل الشعب اليمني. وكشف أن المليشيات ارتكبت أكثر من 1200 خرق منذ اتفاق ستوكهولم وحتى الآن.

وأكد أن الحوثيين يحتجزون عشرات الناقلات التجارية ويفرضون الجبايات والإتاوات، كما أن التجار يتعرضون للابتزاز حتى عندما كانت تصل بضائعهم عبر ميناء الحديدة، حيث تمارس قيادات حوثية ابتزازاً منظماً باسم الجمارك، موضحاً أن ما يحدث من تلك العناصر غير المسؤولة يؤدي إلى رفع أسعار السلع، وهناك حاويات تحمل مواد غذائية يتم احتجازها لأسابيع ما يعرضها للتلف.