كيدانيان: الحكومة الجديدة لديها من التضامن الحكومي ما يسمح لها أن تعمل

جزم وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​ أن "الحكومة ​الجديدة​ لديها من التضامن الحكومي ما يسمح لها أن تعمل وتنجز، لإدراك كل الفرقاء والتيارات السياسية المشاركة فيها بأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد، لم تعد تحتمل مزيداً من المناكفات السياسية، وبالتالي هناك نضج حسبما تبين لي بأن الجميع سيضعون خلافاتهم السياسية جانباً لكي ينكبوا على العمل الاقتصادي والاجتماعي".

ولفت كيدانيان في حديث لصحيفة "ال​سياسة​" الكويتية الى أن "الملف الاقتصادي والاجتماعي هو من أولويات الحكومة، وهناك نوايا للتوصل إلى حلول، لأن عدم التوصل إلى حلول سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية في البلد"، مشددا على أن "ملف الفساد سيكون له حيز كبير من اهتمامات الحكومة، باعتبار أن ​مؤتمر سيدر​ وما تم التوصل إليه من اتفاقات تفرض على الحكومة ال​لبنان​ية و​المجلس النيابي​ اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة ب​مكافحة الفساد​، والتقليل من هذا الوباء الموجود في لبنان، لأن طريقة التعامل مع هذه الأمور سوف تكون بشفافية كاملة".

وأكد أن "المطلوب من قبل الحكومات والمؤسسات التي ستستثمر في المشروعات، هو أن تكون طريقة التعاطي معها وطريقة تلزيماتها ومناقصاتها والإشراف عليها وفق شفافية تامة بعيدة كل البعد عن هذا الوباء"، مشيرا الى أن "تحقيق هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض مستوى التضخم في لبنان، وسيضعنا على السكة الصحيحة وسيكون له نتائج مباشرة على باقي الأعمال والنشاطات التي تقوم بها غالبية الوزارات في لبنان"، مشددا على أن "السائح الخليجي والعربي هو عصب السياحة في لبنان".