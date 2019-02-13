عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أنه يجب على النائبة الديمقراطية إلهان عمر الاستقالة بعد التصريحات التي أدلت بها عن جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.
وفي حديث للصحفيين في البيت الأبيض، أوضح ترامب أنه ""ليس لمعاداة السامية مكان في الكونغرس الأميركي".
ووجه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء سهام النقد لإلهان عمر بسبب ما كتبته بأن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، تدفع أموالا لساسة أميركيين لدعم إسرائيل، ما أدى إلى اعتذار عمر لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: يجب على إلهان عمر تقديم استقالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.