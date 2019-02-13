مقتل عدد من الاشخاص في تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس النيجيري

أفادت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" عن مقتل عدد من الاشخاص في تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس بخاري في ​نيجيريا​. وأوضح مكتب الرئاسة، في بيان، أن "الرئيس أبلغ للتو بالموت المأساوي لعدة اشخاص من حزبه، مؤتمر كل التقدميين، في تدافع خلال تجمع انتخابي في بورت هاركورت في ولاية ريفرز".

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