معرض لبيع الكتب الأثرية بعنوان "تراثك في كتاب" داخل معبد أبوسمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- أ ش أ:

انطلق بمعبد أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم الثلاثاء، معرض لبيع الكتب المخفضة الصادرة عن مطابع وزارة الأثار، والذي ينظمة صندوق إنقاذ آثار النوبة بمنطقة معابد أبوسمبل بأسوان، بعنوان (تراثك في كتاب)، ويستمر المعرض حتى 28 فبراير الجاري.

وقال مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة بأبوسمبل وكبير مفتشي آثار المعبد أحمد مسعود إن المعرض يشمل سلسلة كتب الثقافة الأثرية، وكتب التاريخ والحضارة المصرية القديمة، وأيضاً كتب العمارة الإسلامية، ودراسات بحثية منشورة في مجال الترميم، بالإضافة إلى كتب معدة لتعليم الأطفال من أجل إتاحة الفرصة لزوار معبد أبوسمبل لاقتناء نماذج مختارة من إصدارات الوزارة.

وأضاف أن المعرض باع نحو 400 نسخة كتاب خلال اليوم الأول، بعد أن وصلت نسبة الخصم فيه إلى 75% على جميع المطبوعات الموجودة بالمعرض، كما يتم عرض مجموعة تحتوي على أكثر من 200 صنف كتاب.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتخلل فترة إقامة المعرض عدد من الورش والبرامج التعليمية التي تم إعدادها لطلبة المدارس من أجل نشر الوعي لدى النشء وغرس مفهوم الثقافة والتراث لديهم منذ الصغر عن طريق ربطهم بمواقع التراث نفسها وإقامة الفعاليات خلالها.