جوايدو يحدد موعد دخول المساعدات إلى فنزويلا في ظل تصاعد الاحتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو اليوم الثلاثاء إن المساعدات الإنسانية سوف تدخل فنزويلا يوم 23 شباط/فبراير الجاري، وذلك مع تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في كاراكاس للمطالبة بإدخال الإمدادات العالقة خلف الحدود الكولومبية.

وقال جوايدو للمتظاهرين في العاصمة إنه أعطى أمرا للجيش بالسماح للمساعدات بالدخول، مضيفا أن فنزويلا تشن حربا ضد الجوع والفقر "، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إل ناسيونال" اليومية.

ونقل عن جوايدو قوله إنه تم تحديد 23 شباط/فبراير كموعد لدخول المساعدات إلى فنزويلا وأن أكثر من 250 ألف شخص تطوعوا للمساعدة في استلامها وتوزيعها.

يشار إلى أن حوالي 100 طن من الأغذية والأدوية ومعدات النظافة التي تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال عالقة في مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود الفنزويلية بعد أن أغلقت فنزويلا جسر تينديتاس الحدودي.

وتعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم السماح للمساعدات بدخول البلاد، والتي اعتبرها كذريعة للتدخل العسكري الأمريكي في البلاد.

وينظر إلى الجيش كعنصر حاسم في المواجهة بين مادورو وجوايدو، حيث مازال يقف بجانب الرئيس حتى الآن، ولكن يعتقد أنه منقسم.

ونظمت مظاهرات للمطالبة بدخول المساعدات في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي نظمت المسيرات المؤيدة لمادورو في كراكاس للاحتفال بيوم الشباب في البلاد.

وينظر إلى المظاهرات التي دعا لها جوايدو وقدرته على حشد الدعم كاختبار رئيسي لقدرته على تحدي مادورو.

وكان جوايدو قد أعلن الشهر الماضي نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وسرعان ما تلقى اعترافا في معظم الدول الغربية. ويطالب جوايدو بتنحي مادورو،الذي فاز بالإنتخابات في آيار /مايو الماضي والتي اعتبرت بشكل واسع غير ديمقراطية، وإجراء انتخابات جديدة.