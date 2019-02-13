جدة - ليندا سليم
تحل تونس ضيفة على معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته التاسعه الذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء برعاية الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وحضور الامير سعود بن جلوي مستشار امير منطقة مكة المكرمه ووكيل محافظ جدة بمشاركه 22دولة و200عارض
قال القنصل التونسي في جده السفير سامي السعيدي على ان مشاركة تونس في معرض جدة للسياحة والسفر تاتي في اطار العلاقات المتميزة التي تربط تونس بالمملكة العربيه السعوديه وشعبها لافتا الى ان تونس تعمل من اجل رفع عدد السياح
وافاد ان الاستقرار والنمو الذي شهدته تونس رفع عدد السياح لتونس من مختلف انحاء العالم الى نحو ٨ ملايين وان عدد السياح من المملكه العربيه السعوديه وصل الى نحو 9ألاف من السعوديين عام 2018
واشار القنصل التونسي الى ان تونس ستعرض في معرض جده الدولي للسياحة والسفر الكثير مما تتمتع به السياحة التونسيه من مقومات متعددة
واوضح ان تونس تدعو كافه الاسر السعوديه لزيارة تونس والاستمتاع بمناظرها الخلابه
وكان القنصل التونسي سامي السعيدي بحضور ممثل وزارة السياحة: عامر بوزميطة، رئيس قسم الاسواق العربية بوزارة السياحة .
شهد اللقاء اداء فنانين من تونس اغنيات لنجوم الغناء ام كلثوم و عبدالحليم حافظ والفنان محمد عبده ولطفي بوشناق واغاني من الفلكور التونسي نال اعجاب الحضور
وسوف يشارك الفنانين التوانسه في معرض جده للسياحه لمده ٣ ايام ثم التقطت الصور التذكاريه
واعرب المستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني عن شكره وتقديره للقنصل التونسي سامي السعيدي متمنيا لتونس وشعبها المزيد من الرفاهيه والاستقرار والازدهار
كانت هذه تفاصيل خبر مطربون تونسيون يغنون لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ في معرض جدة للسياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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