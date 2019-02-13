فيديو: أيوب المكناسي
لم يخفي التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فري الوداد البيضاوي لكرة القدم، حسرته من تعادل فريقه سلبيا بدون أهداف، أمام لوبي ستارز النيجيري، مساء اليوم بالرباط، في رابع جولات عصبة الأبطال الإفريقية.
وقال البنزرتي لوسائل الإعلام بعد المباراة، إن التسرع والتراخي هما سبب سقوط الفريق الأحمر في فخ التعادل، مؤكدا بأنها نتيجة لم تكن متوقعة، بعد أن كان الجميع يمني النفس بتحقيق نتيجة الانتصار، تقربه أكبر من التأهل للدور الموالي.
وشدد البنزرتي على أن حظوظ الفريق مازالت قوية للتأهل للدور الموالي بالرغم من هذا التعادل.
من جانبه، عبر يحيى جبران متوسط ميدان الفريق، عن تحسره عن هذه النتيجة، التي وصفها بغير المنصفة، ولام الحظ عن اكتفاء فريقه بالتعادل، على الرغم من أن الوداد كان هو الطرف القوي والمسيطر على أرضية الميدان.
جبران، أكد أن فريقه سيذهب للكوت ديفوار، في الدورة المقبلة، من أجل تحقيق الفوز على أسيك ميموزا الإفواري، وبالتالي خطف بطاقة العبور للدور الموالي.
إليكم تصريح كل من فوزي البنزرتي ويحيى جبران:
كانت هذه تفاصيل خبر البنزرتي: “تراخي اللاعبين سبب التعادل” وجبران: “سنذهب للكوت ديفوار للفوز والتأهل” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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