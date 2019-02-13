ترامب يطالب النائبة الديمقراطية المسلمة “إلهان عمر” بالاستقالة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر للاستقالة من الكونغرس، على خلفية تصريحات لها اعتبرت “معادية للسامية”.

وفي تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، قال ترامب إن على “عمر” الاستقالة من الكونغرس أو من عضوية لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

وأضاف: “لا مكان لمعاداة السامية في الكونغرس الأمريكي، والاعتذار الذي قدمته ليس كافيًا”.

يأتي ذلك على خلفية تصريحات قدمتها النائبة، أول أمس الأحد، انتقدت فيها دعم بلادها لإسرائيل، وإشارتها إلى وقوف مؤسسات ضغط “لوبيات” وراءها، سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC).

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وكانت النائبة قد اعتذرت في بيان نشرته أمس عبر تويتر، وقالت: “يجب أن نكون دائمًا على استعداد للتراجع والتفكير في النقد، كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني البعض من أجل هويتي، ولهذا السبب أعتذر بشكل قاطع”.

وأضافت: “في الوقت نفسه، أعيد التأكيد على الدور الإشكالي الذي تلعبه جماعات الضغط في سياستنا، سواء أكانت AIPAC أو NRA (الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة)”.

يشار أن مجلس النواب المنتخب حديثا في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب، فلسطينية الأصل.