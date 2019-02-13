نداو بعد التعادل: “ارتكبنا العديد من الأخطاء بسبب التعب الذهني ولم نشاهد الوداد الذي نعرفه”

عبر موسى نداو، مساعد مدرب فريق الوداد البيضاوي عن أسفه من تضييع الفريق الاحمر لنقطتين ثمينتين بالديار، وذلك بعد أن اكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف، أمام ضيفه لوبي ستارز النيجيري، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم بالرباط، عن رابع مباريات دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

وقال نداو، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد المباراة، ” لقد فوتنا على أنفسنا فرصة ذهبية من أجل الابتعاد في الصدارة، لقد ارتكبنا مجموعة من الأخطاء، العياء أثر علينا أيضا، كما أننا لم نفلح في تحويل الفرص التي أتحيت لنا من أجل التسجيل، في الجولة الثانية لم نخلق فرص كثيرة أيضا”.

وأضاف ” كنا ننتظر أن تكون مباراة فخ بالنسبة لنا، خاصة بعد الانتصار الأخير في نيجيريا، اليوم لم نتابع الفريق الودادي القوي الذي نعرفه، لقد ارتكبنا مجموعة من الأخطاء، كنا ننتظر أكثير مما قدمه اللاعبون، تضييع نقطتين بالديار أمر محزن”.

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وأردف قائلا ” العياء كان ذهنيا أكثر مما هو بدني، كنا نتابع اللاعبين يحاولون بجميع الطرق الوصول، وهو ما أوقعهم في فخ التسرع، أعتقد أننا لم نكن في مستوى المباراة، ولم نستحق الفوز للأسف”.

وعلى الرغم من هذه النتيجة إلا أن نداو شدد على أن الوداد يملك “كل حظوظه بين يديه من أجل التأهل، سنذهب لغينيا من أجل الفوز، قبل أن نستضيف سانداونز”.