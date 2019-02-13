“الزومي” للعثماني: توهموننا أنكم تسلمتم الحكومة وكل البنيات الأساسية مدمرة

بعدما دعته إلى أن يجيب على أسئلة البرلمانيية بالموضوعية والديمقراطية، اتهمت القيادية في حزب الاستقلال، خديجة الزومي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بادعاء تسلمه الحكومة، في وضع دمرت فيه كل البنيات الأساسية للبلاد.

وخاطبت الزومي العثماني، مساء اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، “لا ترددوا على مسامعنا أجوبة باتت غير ذات معنى والتي تحاولون من خلالها التنصل من مسؤوليتكم، وتلقون اللائمة على الحكومات السابقة”.

وأضاف الزومي، “تبخسون عمل الحكومات وتحملونها مسؤولية فشل سياساتكم العمومية، لأن الشعب صوت لكم، وبات لزاما عليكم أن تقلصوا الفوارق الاجتماعية والمجالية بناء على برنامجكم”.

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وقالت أيضا، “ولا تحاولوا إيهامنا أنكم تسلمتم الحكومة والبلاد دمرت كل بنياتها الأساسية، بالمقابل فإننا في الفريق الاستقلالي نذكركم السيد الرئيس، أنكم تسلمتم الحكومة والبلاد تشق طريقها التنموي بكل نجاح وتميز”.

وترى المستشارة البرلمانية أن العثماني تسلم رئاسة الحكومة وقد حقق البلد أعلى معدل للنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط بين 2008 و2011.

وتحدثت البرلمانية الاستقلالية عن مأسسة حكومة عباس الفاسي للحوار الاجتماعي، وزادت في الأجور وحذفت سلاليم “المهانة”.